Simone Tebet afirma que revisão estrutural dos gastos será levada "a sério"

A ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, afirmou à imprensa na tarde desta terça-feira (15), após reunião com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que chegou a hora do governo “levar a sério” a revisão de gastos no país.

“O mais importante é que chegou a hora para levar a sério a revisão de gastos estrutural no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o congresso, do lado da receita. Não é possível mais, pelo lado da receita, nós podermos apenas, sob a ótica da receita, resolver o problema do fiscal no Brasil”, afirmou a ministra.

Simone também afirmou que já se passou o momento de se revisar fraudes, erros e desperdícios, e que agora é o momento de se realizar uma revisão estrutural. A ideia é que, segundo ela, logo após o segundo turno das Eleições Municipais, ela converse com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, a partir daí, dialogar com os presidentes da Câmara e do Senado.

“Não queremos chegar em tantas economias, porque a revisão de gastos não vai tirar um direito sequer de qualquer cidadão brasileiro. Nós estamos falando de rever políticas ineficientes e que, de novo, vai ajudar a conseguir cumprir a meta de 25 e 26”, explicou.

Além disso, a ministra também informou que o projeto que visa limitar supersalários no serviço público pode ser aproveitado no programa de revisão dos gastos, além de classificá-los como ilegais. “Salário acima do limite constitucional não é desperdício, é ilegal, inconstitucional e imoral”, afirmou a Simone.

