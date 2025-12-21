Menu
Educação

Biblioteca de MS renova histórias com 600 novos livros infantis

Os novos títulos são voltados para crianças de todas as idades

21 dezembro 2025 - 11h15Luiz Vinicius
Novos livros já estão disponíveisNovos livros já estão disponíveis   (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul)
A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, renovou as histórias e o acervo com 600 novos livros infantis para o público aproveitar durante as férias escolares.

Pessoas, lugares e virtudes ganham forma em narrativas que abordam, de maneira lúdica e sensível, temas ligados à nossa humanidade. Os novos títulos são voltados para crianças de todas as idades e já estão à disposição do público, sem burocracia ou custo.

A ampliação do acervo foi possível por meio de um acordo firmado entre a Diretoria de Patrimônio e Memória da FCMS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação. A iniciativa fortalece o atendimento a um público que já frequenta regularmente a Biblioteca Isaías Paim.

Entre prosa e poesia, os livros percorrem temas como a natureza, a gentileza e o imaginário infantil, revelando histórias mágicas, diversas e instigantes. Um universo que pode ser explorado tanto no espaço da Biblioteca quanto levado para casa por meio de empréstimo.

O primeiro passo é a emissão gratuita da carteirinha de leitor. Para isso, basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência na Biblioteca Isaías Paim. O cadastro é feito na hora e já permite consultar o acervo, que reúne mais de 40 mil obras.

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim funciona no térreo do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, em Campo Grande.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h.

