'Dia da Cidadania' acontece nesta sexta-feira em escolas de MS

Cidadania e educação caminham lado a lado na formação de cidadãos responsáveis e comprometidos para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e participativa. Uma relação sólida que incentiva o crescimento pessoal e comunitário, princípios que estão no centro das atividades promovidas pelo "Dia C da Cidadania", que será realizado nesta sexta-feira (25).

A ação é uma parceria entre a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), por meio do Programa Cidadania em Rede, com a SED (Secretaria de Estado de Educação), que leva para escolas de todo o Estado um cronograma de palestras, oficinas, rodas de conversa, reflexão e arte durante o 'Intervalo da Cidadania'.

O Intervalo da Cidadania será realizado, simultaneamente, em escolas de Campo Grande, Corumbá, Ribas do Rio Pardo e Aquidauana, trabalhando todos os recortes sociais sul-mato-grossenses desde juventude, igualdade racial, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres, assuntos comunitários aos povos originários.

Para o secretário de Estado de Educação, Helio Daher, a parceria com a Secretaria da Cidadania reforça ainda mais o compromisso do Governo do Estado em desenvolver o conceito de cidadania.

“É na escola que crianças, jovens e adultos que frequentam as nossas salas de aula entendem a sua importância enquanto cidadão, seu direito, seu dever, a sua relevância na sociedade”, completa.

