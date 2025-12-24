Menu
Edital abre 40 vagas para curso de formação de professores indígenas em MS

A seleção é voltada ao público Guarani e Kaiowá com ensino médio completo

24 dezembro 2025 - 12h24Sarah Chaves
Foto: Divulgação/SEDFoto: Divulgação/SED  

O Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul abriu o edital para a 7ª turma do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Ára Verá, com 40 vagas. A seleção é voltada a indígenas Guarani e Kaiowá que já concluíram o Ensino Médio e residem nas comunidades do Território Etnoeducacional Conesul.

As inscrições seguem abertas até 13 de janeiro de 2026 e devem ser entregues diretamente às comissões locais de cada comunidade. Os candidatos precisam encaminhar ficha de inscrição preenchida e carta de intenção, conforme o modelo previsto no edital. Podem concorrer aqueles que tenham concluído o Ensino Médio, sejam indígenas Guarani ou Kaiowá, residam no território e estejam em exercício da docência sem formação inicial.

O curso será oferecido em regime de alternância, com etapas presenciais intensivas previstas para janeiro e julho de 2026, além de estudos dirigidos ao longo do ano. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 99806-6208 ou pelo e-mail [email protected].

