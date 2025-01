Fies disponibilizará mais de 112 mil vagas em 2025

Edição extra do Diário Oficial da União (DOU) publicada nesta terça-feira (31), informou que o programa Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) oferecerá, em 2025, mais de 112 mil vagas.

No total, o Fies ofertará 112.168 vagas ofertadas em 2025, com um investimento de R$ 774 milhões do Ministério da Educação (MEC) no programa.

Desse montante, R$ 600 milhões serão disponibilizados no primeiro semestre do ano, para atender 67.301 vagas, já no segundo semestre o investimento será de R$ 174,4 milhões para atender 44.867 vagas.

