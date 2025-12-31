Governo inicia entrega antecipada de kits escolares e uniformes para o Ano Letivo de 2026

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a entrega antecipada dos kits escolares e dos uniformes que serão utilizados pelos estudantes no Ano Letivo de 2026. A distribuição ocorre em Campo Grande e nos municípios do interior e foi viabilizada após reorganização da logística, com prioridade para que todas as escolas recebam os materiais antes do início das aulas.

A estratégia da SED garante atendimento às unidades urbanas, rurais e indígenas. Segundo Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da Secretaria, o planejamento foi estruturado para ampliar agilidade e alcance.

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, afirma Macarini.

Em Campo Grande, nove rotas atendem todas as escolas e três delas já concluíram as entregas. No interior, outras 15 rotas estão em andamento desde o início de dezembro. Para 2026, além dos kits escolares, os uniformes também serão entregues ainda nas primeiras semanas de janeiro.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, a antecipação é fundamental para garantir equidade entre os estudantes.

“Preparamos toda a logística para que a entrega dos materiais de 2026 acontecesse ainda em 2025. Assim, cada estudante da Rede inicia o ano letivo em igualdade de condições, com qualidade, dignidade e os materiais necessários para aprender e avançar”, finaliza.

