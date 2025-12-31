Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Educação

Governo inicia entrega antecipada de kits escolares e uniformes para o Ano Letivo de 2026

Distribuição já começou na Capital e no interior, com logística planejada para que todos os estudantes recebam o material antes do início das aulas

31 dezembro 2025 - 10h12Taynara Menezes
Materiais da Rede Estadual de EnsinoMateriais da Rede Estadual de Ensino   (Foto: SED)

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a entrega antecipada dos kits escolares e dos uniformes que serão utilizados pelos estudantes no Ano Letivo de 2026. A distribuição ocorre em Campo Grande e nos municípios do interior e foi viabilizada após reorganização da logística, com prioridade para que todas as escolas recebam os materiais antes do início das aulas.

A estratégia da SED garante atendimento às unidades urbanas, rurais e indígenas. Segundo Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da Secretaria, o planejamento foi estruturado para ampliar agilidade e alcance.

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, afirma Macarini.

Em Campo Grande, nove rotas atendem todas as escolas e três delas já concluíram as entregas. No interior, outras 15 rotas estão em andamento desde o início de dezembro. Para 2026, além dos kits escolares, os uniformes também serão entregues ainda nas primeiras semanas de janeiro.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, a antecipação é fundamental para garantir equidade entre os estudantes.

“Preparamos toda a logística para que a entrega dos materiais de 2026 acontecesse ainda em 2025. Assim, cada estudante da Rede inicia o ano letivo em igualdade de condições, com qualidade, dignidade e os materiais necessários para aprender e avançar”, finaliza.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

São 200 mil vagas
Educação
Pré-matrículas da Rede Estadual encerram nesta quarta em MS
UEMS
Educação
UEMS abre inscrições para Cursos de Verão em Inglês e Espanhol
IFMS
Educação
IFMS recebe inscrições para especialização gratuita em Ciências e Matemática
Foto: Divulgação/SED
Educação
Edital abre 40 vagas para curso de formação de professores indígenas em MS
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação
MEC divulga cronograma do Sisu para quem fez o Enem nos últimos três anos
Alunos em uma sala de ciências
Educação
Nova regra do Fundeb define critérios de repasse para municípios de MS em 2026
IFMS abre matrícula
Educação
IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional
Novos livros já estão disponíveis
Educação
Biblioteca de MS renova histórias com 600 novos livros infantis
Eduardo Riedel e Dinesh Bhatia
Educação
MS mantém aulas de yoga nas escolas estaduais após acordo com embaixada da Índia
Hélio Daher
Educação
Educação profissional deve alcançar 60% do ensino médio em 2026, afirma secretário

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital