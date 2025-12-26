IFMS recebe inscrições para especialização gratuita em Ciências e Matemática

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para a especialização gratuita em Ensino de Ciências e Matemática, com início das aulas no primeiro semestre de 2026. O curso é presencial, em Campo Grande, e oferece 50 vagas.

Podem se inscrever candidatos com diploma de licenciatura ou bacharelado em Ciências (Química, Física ou Biologia), Matemática ou Pedagogia, com prioridade para licenciados que atuam na educação básica. Há reserva de vagas: 20% para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e 5% para pessoas com deficiência (PCD). Candidatos PPI convocados passarão por heteroidentificação; a comprovação para indígenas e PCD ocorre na matrícula.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até 25 de janeiro. No formulário, é necessário indicar a categoria de prioridade e anexar a documentação exigida no edital. A seleção ocorre em duas etapas: análise documental e sorteio eletrônico.

A especialização tem 360 horas, mais 40 horas de TCC, com duração de 18 a 24 meses. As aulas serão no campus do IFMS (Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio), às terças e quintas, das 18h50 às 22h.

Mais informações sobre a especialização em Ensino de Ciências e Matemática estão disponíveis no site do IFMS.

Cronograma básico

Inscrições: 23/12/2025 a 25/01/2026

Análise documental: 26 a 30/01/2026

Inscrições deferidas: até 03/02/2026

Sorteio eletrônico: até 09/02/2026

Resultado do sorteio: até 10/02/2026

Resultado preliminar: até 17/02/2026

Resultado final e 1ª chamada: 20/02/2026

Matrículas (1ª chamada): 23 a 27/02/2026

Início das aulas: a partir de 02/03/2026

Outro curso

O IFMS também recebe inscrições para a especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Edital nº 088/2025: Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã

Edital nº 087/2025: Corumbá, Naviraí e Três Lagoas

Em ambas as seleções, as inscrições começam em 5 de janeiro. Ao todo, o IFMS oferece 290 vagas em especializações presenciais para ingresso no primeiro semestre de 2026. Os editais e cronogramas estão publicados na Central de Seleção do IFMS.

