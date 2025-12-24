MEC divulga cronograma do Sisu para quem fez o Enem nos últimos três anos

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) edição 2026 foram oficialmente divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), oferecendo aos estudantes a principal porta de entrada para vagas em universidades e institutos federais de todo o país. O processo é destinado a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham sido inscritos como treineiros e tenham obtido nota acima de zero na redação.

De acordo com o edital do Sisu 2026, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço acessounico.mec.gov.br/sisu, entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026, até as 23h59 (horário de Brasília). Nesta edição, haverá apenas uma única etapa de inscrição, sem cobrança de taxa.

Durante o período, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando ordem de preferência, turno, local de oferta e instituição de ensino. Também é possível alterar as opções quantas vezes desejar, sendo válida sempre a última confirmação registrada no sistema. As vagas ofertadas contemplam cursos com início no primeiro ou no segundo semestre de 2026, conforme definido pelas instituições em seus termos de adesão.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Já o período para matrícula ou registro acadêmico dos selecionados começa em 2 de fevereiro, seguindo o cronograma e as regras específicas de cada instituição. Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu utiliza exclusivamente as notas do Enem para classificar os candidatos. Em caso de empate, os critérios seguem a ordem de maior nota na redação, Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. O sistema também disponibiliza diariamente a nota de corte, que serve apenas como referência para o acompanhamento da disputa por vagas.

O edital completo, com todas as regras, prazos e orientações aos candidatos, está disponível no site do Ministério da Educação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também