Moinho Cultural abre processo seletivo para crianças entre 7 e 9 anos

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano está com processo seletivo aberto para crianças entre 7 e 9 anos, que sejam estudantes de escolas públicas e que tenham renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 a 31 de janeiro, presencialmente, na sede do Moinho Cultural, em Corumbá.

O recebimento de inscrições ocorre de segunda a sexta-feira, no período matutino, das 8h às 11h, e no período vespertino, das 14h às 17h30. Aos sábados a Secretaria do Moinho Cultural também vai funcionar, entre das 8h às 11h30.

No momento da inscrição é necessário portar uma cópia do documento de identificação da criança com foto, ou certidão de nascimento da criança, assim como cópia dos documentos dos pais e responsáveis.

As aulas para todas as crianças do Moinho Cultural, participantes e os novos selecionados, iniciam dia 10 de fevereiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também