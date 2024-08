Nelsinho Trad garante recursos para revitalização da Escola Hércules Maymone

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) destinou R$ 15,2 milhões em emendas federai para Mato Grosso do Sul, com 80% do montante sendo destinado para a reforma e ampliação da Escola Estadual Hércules Maymone, inaugurada há 35 anos.

A convite do secretário de Estado de Educação, Helio Queiroz Daher, o parlamentar fez uma visita técnica à escola, uma das mais conhecidas de Campo Grande, com a equipe de projetos arquitetônicos.

“Pelo que representa essa escola para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul, vai ser muito importante essa reestruturação. Tive a impressão de que, realmente, a escola precisa de uma reforma”, disso o senador.

O secretário de educação e o diretor da escola, Renato Lima de Aguiar, demonstraram sua animação na reforma da escola. “Essa escola foi construída há 35 anos e ainda não teve melhoria nesse período. Eu agradeço ao senador Nelsinho Trad pelo olhar pela nossa educação”, comentou o secretário.

