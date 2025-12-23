Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Educação

Nova regra do Fundeb define critérios de repasse para municípios de MS em 2026

Resolução leva em conta indicadores socioeconômicos e impacta diretamente as redes estadual e municipais

23 dezembro 2025 - 14h10Sarah Chaves
Alunos em uma sala de ciências Alunos em uma sala de ciências   (Foto: Rosana Lemes)

A nova resolução que define os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para 2026 foi publicada pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF).

A norma estabelece, por unidade da federação, indicadores de nível socioeconômico e de disponibilidade de recursos que serão usados como ponderadores no cálculo das matrículas financiadas pelo fundo no próximo ano.

No caso de Mato Grosso do Sul, os indicadores definidos influenciam a forma como os recursos do Fundeb serão distribuídos entre o Estado e as redes municipais de ensino. 

Campo Grande, por exemplo, aparece na resolução com renda média anual de R$ 10.532,86 e fator de ponderação específico que será aplicado no cálculo dos repasses. Já municípios com menor renda média, como Japorã, Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru, apresentam índices socioeconômicos mais baixos, o que tende a elevar o peso das matrículas dessas localidades na divisão dos recursos. Na prática, isso pode resultar em maior volume proporcional de verbas para redes que atendem populações mais vulneráveis.

Por outro lado, cidades com maior renda per capita declarada, como Cassilândia, Inocência, Figueirão e Chapadão do Sul, recebem ponderações diferentes, refletindo maior capacidade local de financiamento. A lógica da resolução é ajustar os repasses de acordo com as desigualdades regionais, buscando reduzir disparidades no financiamento da educação básica.

O levantamento contempla todos os 79 municípios sul-mato-grossenses e será utilizado como base oficial para os cálculos do Fundeb ao longo de 2026.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

IFMS abre matrícula
Educação
IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional
Novos livros já estão disponíveis
Educação
Biblioteca de MS renova histórias com 600 novos livros infantis
Eduardo Riedel e Dinesh Bhatia
Educação
MS mantém aulas de yoga nas escolas estaduais após acordo com embaixada da Índia
Hélio Daher
Educação
Educação profissional deve alcançar 60% do ensino médio em 2026, afirma secretário
Além do destaque institucional, escolas da rede estadual também obtiveram reconhecimento
Educação
MS lidera ranking nacional da CIPA Escolar e se torna referência em segurança escolar
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Escolas estaduais ganharam melhorias
Educação
Governo investe R$ 48 milhões na melhoria de oito escolas em Três Lagoas
Resultado será publicado no Diário Oficial do Estado a partir de 15 de janeiro de 2026
Educação
Inscrições abertas para professores temporários na Rede Estadual de MS
Bolsas de cursos de graduação são oferecidas
Educação
Com prova em janeiro, Desafio Senai oferece 40 bolsas integrais de cursos de graduação
Alunos da rede estadual já tem data para retorno
Educação
Retorno das aulas nas escolas estaduais de MS será no dia 9 de fevereiro

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande