Pesquisa revela que mais da metade da população não lê livros

A 6ª edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil, que traz dados sobre o comportamento dos leitores brasileiros, aponta que mais da metade da população do Brasil não lê livros.

O estudo, divulgado nesta terça-feira (19), mostra que nos últimos 5 anos, mais de 7 milhões de pessoas, de todas as faixas etárias, classes e níveis de escolaridades abandonaram o hábito de ler, com 53% dos entrevistados não chegando a mesmo ler parte de algum livro, tanto em mídia física quanto digital.

Para o levantamento, foram ouvidas 5.500 pessoas em 208 municípios brasileiros pelo Instituto Pró-Livro. Desse número, os que afirmaram lerem livros inteiros representam apenas 27% dos ouvidos pela pesquisa.

A média de livros lidos também apresentou uma queda, indo de 2,6 para 2,4.

Outra mudança está no local onde as pessoas costumam ler, com a sala de aula deixando de ser um ambiente de leitura, sendo citado por apenas 19% dos entrevistados, o que representa uma queda de 4% em relação ao registrado em 2019 e marca o menor índice já registrado.

Um dos fatores apontados para essa queda no número de leitores foi o tempo de tela, com 87% do público leitor e 70% dos não-leitores mencionando o uso de internet no tempo livre, com apenas 2% dos entrevistados apontando para indicação de algum influenciador digital como motivação para a leitura de algum livro.

Enquanto a motivação, 26% das respostas apontou que o gosto pessoal é um fator-chave, enquanto distração, que teve 14% das respostas, e atualização cultural ou conhecimento geral, também com 14%, foram outros pontos citados pelos entrevistados.

Além disso, apenas 14% dos entrevistados afirmaram que participam de algum evento literário, com 92% afirmando que não participam.

A Bíblia foi o livro mais citado entre os gêneros mais lidos, com 38% dos entrevistados afirmando que ela é o gênero mais lido. Contos tiveram 22% das respostas, enquanto romances tiveram 20%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também