Pré-matrículas das escolas estaduais começam nesta segunda (11)

O período de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul para a reserva de vagas para os interessados em ingressar nas escolas estaduais sul-mato-grossense no ano letivo de 2025 deve ser feita pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br , ou pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular).

Quem preferir fazer de forma presencial deve ir na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

A rede estadual que é responsável por atender mais de 190 mil estudantes, oferta 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões

Entre as novidades deste ano está a ampliação da oferta de vagas para o Ensino em Tempo Integral em todo o Estado. Serão 12 mil novas vagas, com destaque para turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais.

"Essa é uma iniciativa já colocada em prática no ano passado e que visa auxiliar as redes municipais. Nós vamos absorver parte da procura por vagas no Ensino Fundamental para que eles possam atender um maior número de estudantes na Educação Infantil", destaca o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Com as novas vagas, 61,2% das escolas na rede estadual terão oferta do Ensino em Tempo Integral em 2025 com até 52 mil alunos.

