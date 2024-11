Prefeitura firma contrato de R$ 3,9 milhões para aquisição de kits escolares

A Prefeitura de Campo Grande publicou um contrato no valor de R$ 3.941.245,54 para a aquisição de kits escolares. O extrato do contrato, número 355-C, foi divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta segunda-feira, 4 de novembro.

O contrato é parte do procedimento licitatório do Edital de Pregão Eletrônico n. 185/2023 e da Ata de Registro de Preços n. 007/2024. O secretário da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Lucas Bitencourt, foi o responsável pela assinatura do documento.

As partes envolvidas são o Município de Campo Grande, representado pela Semed, e a empresa Bignardi - Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda. A aquisição dos kits escolares visa atender às necessidades educacionais da rede municipal.

Fonte: Diogrande

