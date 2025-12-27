UEMS abre inscrições para Cursos de Verão em Inglês e Espanhol

O NEL (Núcleo de Ensino de Línguas), vinculado à Proec (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários) da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), abre a partir do dia 5 de janeiro as inscrições para os Cursos Intensivos de Verão 2026, com oferta de turmas de Inglês e Espanhol destinadas a alunos iniciantes.

Com duração de quatro semanas, o curso será realizado no período de 19 de janeiro a 13 de fevereiro de 2026, totalizando 40 horas de carga horária. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, em regime intensivo, com duas horas diárias, das 18h30 às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), na modalidade on-line, por meio da plataforma Google Meet.

Aprendizagem acelerada durante as férias

O curso intensivo corresponde ao Nível 01 dos cursos regulares do NEL e foi estruturado para atender estudantes que buscam uma aprendizagem mais rápida e objetiva, especialmente durante o período de férias. Ao final do curso, os participantes que alcançarem frequência mínima e aprovação poderão ingressar diretamente no Nível 02 no semestre regular, sem a necessidade de repetir o nível inicial.

A proposta pedagógica prioriza o desenvolvimento das competências comunicativas básicas, com foco em situações do cotidiano, vocabulário essencial e estruturas fundamentais da língua. O conteúdo segue o referencial do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCER), correspondente ao nível A1, garantindo alinhamento com padrões internacionais de ensino de línguas.

Acesso à comunidade interna e externa

Os Cursos Intensivos de Verão do NEL/UEMS são destinados à comunidade interna e externa, com idade mínima de 15 anos. O valor da inscrição é de R$ 425,00 para a comunidade externa e R$ 345,00 para integrantes da comunidade UEMS, por curso, sendo a taxa válida para todo o período de aulas.

As vagas são limitadas, com a oferta de uma turma de Inglês e uma de Espanhol, reforçando a importância de realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido.

Informações e inscrições

Mais informações sobre inscrições, critérios e cronograma estarão disponíveis nos canais oficiais do Núcleo de Ensino de Línguas:

Site: www.uems.br/pro-reitoria/proec/NUCLEO-DE-ENSINO-DE-LINGUAS/Setor-de-Cursos/Inscricoes

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (67) 99821-5926

Instagram: @nelcursos

