Inscrições para o Sisu abrem nesta terça-feira

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão abertas nesta terça-feira (22), mas chega com algumas novidades. Através do programa, estudantes usam a nota do Enem para ingressar em instituições de ensino públicas.

Esse ano são ofertadas mais de 235,4 mil vagas, que foram distribuídas em 129 universidades públicas por todo Brasil. Ao realizar a inscrição, o candidato pode selecionar duas opções de cursos e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas aqui.

A novidade é que este ano, o estudante que for selecionado em alguma das duas opções, não poderá participar de lista de espera. No ano passado mesmo aqueles eram selecionados na segunda opção e desejasse o primeiro curso, poderiam ainda assim participar da lista de espera.

As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (25), e o Sisu divulgará o resultado no dia 28, próxima segunda-feira. A matrícula para os que forem aprovados irá ocorrer do dia 30 deste mês até 04 de fevereiro.

Nota de Corte

O Sisu divulgará uma vez a cada dia a nota de corte dos cursos disponíveis, trazendo um tipo de estimativa da quantidade de candidatos inscritos e mesmo assim ainda não é uma garantia de conseguir a vaga.

