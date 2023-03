JD1TV: Economista dá dicas para não se endividar com cartão de crédito

Até o fim do mês, tanto as lojas do centro da Capital, como os sites, prometem muitos descontos. E quem é que não gosta de uma promoção para comprar barato? E se puder parcelar, então, melhor ainda.

A análise realizada pela PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada pela Fecomércio, revela que em Campo Grande, 71,6% das pessoas endividadas são por cartão de crédito.

A corrida à caça dos preços baixos com possibilidades de pagamentos flexíveis pode levar os clientes à loucura. Para evitar dívidas no cartão de crédito, o economista Márcio Coutinho, falou com o JD1 TV, sobre como usar essa ferramenta conscientemente. Assista à entrevista completa aqui:

Deixe seu Comentário

Leia Também