JD1TV: "100% de MS tem energia elétrica", diz presidente da Energisa

Foi a vez da Energisa participar do JD1 Retrospectiva. Com a presença do diretor-presidente da distribuidora, Paulo Roberto Santos, o programa abordou diversos acontecimentos em 2024 envolvendo a energia de Mato Grosso do Sul.

Em 2024, a Energisa completou 10 anos de atuação no Estado. Neste ano, a distribuidora investiu R$ 750 milhões em infraestrutura de energia, cumprindo integralmente seu plano anual.

De acordo com Paulo, não há gargalos no atendimento de novos pedidos de ligações ou serviços no e Estado. “Estamos com os quadros de colaboradores completos e os serviços estão sendo realizados dentro dos prazos regulados. Em alguns casos, conseguimos até reduzir o tempo de espera dos clientes”, afirmou.

"A Energisa é um motor impulsionador no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, e temos grande preocupação em acompanhar as demandas do setor agroindustrial", destacou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também