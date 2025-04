Bebê de 15 dias é sequestrada por homens armados: 'se você correr, eu atiro'

Ana Beatriz Silva de Oliveira, de apenas 15 dias, foi sequestrada e tirada dos braços da própria mãe no Povoado Novo Eusébio, localizado na cidade de Novo Lino, interior de Alagoas, na manhã dessa sexta-feira (11).

Conforme o g1, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, contou que estava com a filha e outro filho, de cinco anos, esperando o ônibus escolar quando os criminosos passaram em um carro de modelo Classic e de cor preta. Após pegar a menina, o grupo fugiu em direção ao estado de Pernambuco.

As polícias Militar e Civil informaram que um carro um as mesmas características que o usado pelos criminosos foi encontrado em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Dentro do veículo, a polícia encontrou três placas de carro diferentes. Um homem foi preso e foi levado para a delegacia.

As buscas pelos sequestradores e pela bebê continuam. Eduarda foi ouvida no Centro Integrado da Segurança Pública de Novo Lino e disse que eles ameaçaram atirar se ela não entregasse a criança.

"O carro foi parando aos poucos, abaixou o vidro e o cara já apontou a arma. Eu vi, eu ia correr, [mas um homem disse] ‘se você correr, eu atiro’. Eu ia correr, mas uma mulher disse ‘não corra não’. Foi na hora que os dois caras desceram e pegaram a menina à força de mim. Eu não ia dar, podia atirar em mim, eu não ia dar”, falou a mãe.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) informou que as forças de segurança de Alagoas, em conjunto com Pernambuco, estão empenhadas para encontrar os suspeitos e a criança.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da recém-nascida ou dos suspeitos, pode entrar em contato com a polícia através do Disque-Denúncia no número 181. O sigilo das informações é garantido.

