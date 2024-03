A Expogrande estÃ¡ chegando, conheÃ§a as novidades

O JD1 Entrevista desta terça-feira (12), recebeu o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, e o pecuarista e presidente da Nelore/MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), Paulo Matos para falar sobre a Expogrande 2024.

Durante conversa, conduzida pelo jornalista Osmar Bastos, Bumlai falou sobre a volta da exposição para o Parque de Exposições Laucídio Coelho, no cenário pós-pandemia. "A Expogrande do ano passado nos deu mais trabalho, tivemos que ir atrás de muita coisa, e percebemos uma evolução na edição deste ano. Saímos de 10 leilões no ano passado para 17 este ano, nos 11 dias de feira. A Expogrande vem maior e melhor neste ano de 2024", afirmou o presidente da Acrissul.

Falando das novidades, Matos detalhou sobre a volta do julgamento, com um fator muito importante, sendo a nacional do pintado. "Este ano a grande novidade da agenda de julgamentos de bovinos é a volta para a pista da raça nelore, que também vem outra novidade – a presença de animais mocho, padrão e também nelore pintado. É a primeira vez na história da Expogrande que o nelore pintado participará de julgamentos na feira", contou o presidente da Nelore/MS.

A 84ª Expogrande acontecerá de 4 a 14 de abril, em Campo Grande. Assista a matéria na íntegra:

