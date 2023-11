JD1TV: Câncer de próstata: "Exame de toque não tira a masculinidade", afirma urologista

Nesta sexta-feira (24), o vereador e urologista, Dr. Jamal Salem foi o entrevistado para falar de ações e desmistificar o preconceito quanto aos cuidados com a saúde masculina, principalmente no que se refere ao câncer de próstata, já que estamos no mês de conscientização (Novembro Azul).

Ao Programa Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, o médico fala sobre o preconceito do exame do dedo e brinca com gestos, pra explicar que não dói, não é invasivo, é rápido, não altera a masculinidade e não há necessidade para fugir.

Porém, ele acrescenta que hoje em dia há outras alternativas, como o exame de sangue e ultrassom, para iniciar a investigação, mas que no entanto, o toque ainda é mais eficaz para confirmação e laudo mais preciso.

Outro assunto durante a entrevista foi sobre a vasectomia e as dúvidas frequentes, como a impotência sexual. "A força sexual dele continua a mesma, não afeta em nada, a vasectomia é uma cirurgia simples, feita no consultório, onde você faz a ligadura, o corte, o cordão diferente, que impede a passagem do espermatozóide para a vesícula seminal, que se localiza abaixo da bexiga", explica Salem.

É uma cirurgia que dura 15 minutos e não afeta a rotina do homem, só precisa de um dia de repouso e compressa de gelo. Ao contrário da mulher que ao fazer a cirurgia de laqueadura, fica mais debilitada.

Ele comenta que o profissional urologista também atende mulheres, pois trata dos rins também. "A urologia é uma especialidade médica que trata dos rins, uretério e bexiga, nos dois sexos, tanto homem, como mulher, pois a pedra nos rins é tratada com urologista", afirma.

Outros assuntos abordados na entrevista foram: impotência sexual, em adolescentes e adultos, o uso de medicamentos para aumentar a potência sexual, além de trazer informações sobre a incontinência urinária e como tratá-la.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também