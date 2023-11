JD1TV: Candidata a reeleição do Crea/MS prevê implantação do 'UniCrea' com cursos digitais gratuitos

O JD1 Entrevista desta segunda-feira (06) recebeu a candidata à reeleição para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), Vânia Abreu de Mello, que assumiu o cargo no triênio 2020 a 2023.

Ela foi a primeira mulher a candidatar-se ao cargo e primeira a assumir a presidência nos 40 anos de existência do Conselho. Duas de suas principais contribuições foram: modernizar o parque tecnológico com a troca de equipamentos de T.I. e mudar a imagem que o profissional tinha do Crea. Para ela o maior desafio foi mostrar o verdadeiro papel desses profissionais. "Adotamos o diálogo, tranformamos o CREA não só em um Conselho fiscalizador punitivo, mas em um Conselho fiscalizador orientativo", afirma.

Uma das marcas de sua gestão foi transformar o Crea-MS em 100% Digital, facilitando a vida dos profissionais."O profissional não precisa se deslocar de uma cidade para outra ou ir até a própria inspetoria do Crea para poder solicitar um serviço, ele é todo online", comenta Vânia.

Falando das novas contribuições e propostas para o próximo triênio, ela cita:

- acolher e treinar os alunos da área,

- implantar a Universidade do Crea (UniCrea) com cursos e treinamentos gratuitos

- a valorização do profissional, buscando principalmente o cumprimento do salário mínimo da área.

"Tivemos muitas ações nesse sentido cobrando o pagamento do salário ao profissional e vamos continuar com essa ação, pois é uma forma de mostrar para a sociedade a importância dos nossos profissionais", enfatiza.

As eleições que definirão os presidentes do Conselho Federal (Confea) e dos Regionais (Creas) e os diretores da Mútua neste ano, pela primeira vez, serão realizadas de forma virtual no dia 17 de novembro, das 7h às 18h, horário de Mato Grosso do Sul, pelo site www.votaconfea.com.br

