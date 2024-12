Uma entrevista reveladora com Tereza Cristina

O JD1 Retrospectiva desta sexta-feira (13) recebeu a Senadora Tereza Cristina, que viveu um ano de 2024 de vitórias.

A presidente estadual do Progressistas (PP), destacou os resultados obtidos pelo partido em Mato Grosso do Sul nas últimas eleições municipais. Pois, além de o partido eleger a prefeita da Capital, Adriane Lopes, conquistou 15 prefeituras em municípios importantes do Estado, além de garantir 20 vice-prefeitos e 150 vereadores. “Foi um ano muito bom em termos partidários para os progressistas no Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ao comentar a gestão da prefeita Adriane Lopes, a Senadora elogiou a reforma administrativa conduzida pela prefeita e colocou sua equipe à disposição para ajudar na modernização da administração da capital. “Campo Grande precisa muito de modernização. Estou aqui para colaborar tecnicamente e apoiar no que for necessário, mas as decisões são dela”, destacou.

Questionada sobre uma possível candidatura à presidência da República, a Senadora considerou a hipótese como algo distante, mas não descartou a possibilidade. “Se meu nome surgir e for viável, eu me sinto preparada para a tarefa, mas isso depende de conjunturas partidárias e do olhar da população. Meu objetivo é ajudar o Brasil, seja como senadora ou apoiando bons candidatos. O país precisa de novos líderes e de um rumo claro para aproveitar as oportunidades que tem perdido”, afirmou.

