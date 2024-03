JD1TV: ADEPOL rebate advogada que atacou DEPCA

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS), André Matsushita Gonçalves, concedeu uma entrevista ao JD1 Entrevista nesta sexta-feira (01) e falou sobre o caso Sophia de Jesus Ocampo, a menina de 2 anos, que foi assassinada em Campo Grande.

O delegado rebateu as acusações da advogada Janice Terezinha Andrade da Silva, que criticou o trabalho da delegada Anne Karine Sanches Trevizan da Depca que atuou no caso.

Matsushita também abordou outros temas, incluindo o apoio incondicional da Adepol-MS aos delegados associados e segurança pública em MS.

Assista à entrevista:

