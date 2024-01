JD1TV: Autoconhecimento é fundamental para não sofrer com ataques virtuais, defende psicóloga

No JD1 Entrevista desta terça-feira (30), finalizamos a série Janeiro Branco, com o tema assédio virtual e os danos emocionais para quem é exposto nas redes sociais e precisa lidar com crítica, ameaças e até perseguições.

As convidadas foram a psicóloga Mariana Gatt Doueidar e a empresária, treinadora e mentora Daniella Lemos que falou sobre as perseguições que sofre e como a rede de apoio foi fundamental para não desestabilizar o emocional.

"Eu tive medo, pensei em fechar meu Instagram várias vezes, terminar com minha carreira, por conta da perseguição de uma determinada pessoa. Eu fico preocupada porque tem muita gente que se autoextermina, entra em depressão profunda por causa disso", comenta a empresária Daniella.

"É muito importante bloquear os comentários e não dar muita importância para isso, ter ali um suporte familiar, uma rede de apoio que vá auxiliar essa pessoa a reconhecer as suas próprias qualidades, saber quem ela é, virtudes, qualidades e valores, ter isso muito claro auxilia essas pessoas a conseguirem passar por situações difíceis", comenta a psicóloga Mariana.

