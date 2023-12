JD1TV: Cirurgia robótica tem maior precisão e pós-operatório mais rápido, diz especialista

O especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva, Dr. Thiago Frainer Gonçalves, foi o entrevistado desta sexta-feira (1º) no Programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes.

Ele que também é Urologista preceptor da Residência de Urologia da Santa Casa de Campo Grande, trouxe informações sobre as técnicas e os benefícios da cirurgia robótica. Além de falar da diferença e dos benefícios da cirurgia com robôs com a feita à lazer.

Para o especialista, a cirurgia com robô tem maior precisão, com incisões quase imperceptíveis, e uma resolução de até 20x da imagem de vídeo do órgão a ser operado. Em Campo Grande, os aparelhos para esse tipo de operação, devem chegar nas instituições com uma previsão de até dois anos.

"São micro-incisões muito semelhantes a que a gente usa na videolaparoscopia, as pinças do robô vem diminuindo com o tempo, principalmente a pinça do vídeo, que é responsável por fonecer toda a imagem, então ela vem diminuindo o calibre. As outras pinças já são pinças muito fininhas, então para fazer incisões no paciente, são incisões mínimas e quase imperceptíveis", afirma Dr. Thiago.

