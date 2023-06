JD1TV: Diretor de Habilitação do Detran tira todas as dúvidas

Na edição do JD1 Entrevistas desta sexta-feira (30), recebemos o diretor de habilitação do Detran, Luiz Fernando dos Santos, que comentou sobre a importância de fiscalização do Detran para pessoas que não são habilitadas, e também sobre o prazo do exame toxicológico obrigatório para as categorias C, D e E que será até Dezembro, e caso não seja feito, pode gerar multa para o motorista.

Confira a entrevista na íntegra:

