JD1TV: "Eu já faço política", comenta Tatá Marques, líder de audiência com o Povo na TV

No JD1 Entrevista desta quarta-feira (01/11), Tatá Marques, apresentador do programa "O Povo na TV" há 12 anos, fala sobre como deu uma nova cara ao programa, já que de acordo com ele, estava em decadência, e se colocar neste desafio com o seu "jeitão" de ser, com suas crenças, valores, palhaçadas, loucuras e revoltas, deu muito certo. "Eu acho que quando você faz com o coração, a chance de você errar é muito menor (...). O público sente isso", enfatiza Tatá.

Relacionando o programa como sendo igual ao 'Kinder Ovo', Tatá comenta que nunca é igual, é sempre uma surpresa mesmo planejando, pois ele ganha formato diferente a cada edição, de acordo com as demandas do povo.

Tatá falou ainda sobre seu relacionamento com os fãs, como ele e sua esposa lidam e revelou ainda sobre sua personalidade dentro e fora da TV. Outro ponto interessante da entrevista foi sobre os convites que recebe para atuar na política e como ele enxerga essa possibilidade.

"Eu já faço política. Já surgiram vários convites e eu não aceitei nenhum, e não vou aceitar nenhum, porque a minha vida está correlacionada e direcionada para a comunicação. Eu nasci no dia 5/5/1975, Dia Internacional das Comunicações, me julgo um cara predestinado a isso, e é a isso que eu vou me dedicar: comunicação. Essa é a minha praia, é o que eu gosto de fazer e penso que eu posso ajudar muito mais o povão, na comunicação do que talvez na política", destaca.

"Quando você está na televisão, e está exposto, e precisa emitir uma opinião, e as pessoas acolhem isso como verdade, e você quando fala com interesse real na vida das pessoas, você está fazendo política", acrescenta.

