JD1TV: Funsat disponibiliza 150 vagas para profissionais com mais de 50 anos

Com o objetivo de recolocar nichos de profissionais de volta ao mercado de trabalho, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), está realizando mutirões de emprego. E nesta quinta-feira (21), é a vez do Mutirão Emprega CG 50+, que tem como foco, pessoas com mais de 50 anos de idade, que não estão trabalhando.

Serão 150 vagas disponibilizadas das 8h às 13h na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, número 992, Vila Glória. Os interessados devem comparecer ao local portando os documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital), e currículo impresso.

As vagas serão preenchidas conforme os requisitos exigidos pelas empresas. “Quem já está com 50 anos, perdeu o emprego ou saiu por outra razão, ele tem uma dificuldade para ser reinserido no mercado, então nós estamos buscando esse público para tentar colocá-los de volta no mercado de trabalho”, disse o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também