JD1TV: Juros altos e falta de qualificação afetam setor industrial, avalia Longen

O JD1 Retrospectiva 2024 recebeu nesta segunda-feira (16), Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de MS (Fiems), que pontuou sobre como foi o ano no setor e as perspectivas para 2025.

Umas das dificuldades apontadas é a falta de mão de obra, desde a pequena até a maior atividade, já que o número de pessoas que recebem benefícios, como o Bolsa Família, do Governo Federal, são maiores do que o número de trabalhadores com carteira assinada.

Para o presidente, há duas soluções: fortalecer a parceria da Fiems com o SENAI, para a qualificação profissional, e formalizar um acordo com o Governo Federal para manter o Bolsa Família, incentivando a oferta de novos trabalhadores.

"Nós queremos que o Governo mantenha o bolsa família e permita que esses trabalhadores saiam da informalidade", afirma Longen.

O presidente pontuou também sobre as ações que a Fiems vem realizando em vários municípios implantando projetos de capacitação para melhorar o cenário. Um dos destaques de 2024 foi a ação em Ribas do Rio Pardo/MS, com a qualificação em containers, para o quadro de 250 vagas que abrirá na empresa Suzano, em janeiro de 2025.

"Com o esforço do sistema S, junto com as ações que envolvem o executivo e o legislativo, a gente pode avançar", reforça Sérgio Longen.

Confira a reportagem completa:

