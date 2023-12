JD1TV: "Nosso estado é abençoado", dispara Riedel

Para fazer um balanço do seu primeiro mandato, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em entrevista ao Programa JD1 Retrospetiva 2023, elencou atuação do Governo baseado nos pilares de inclusão, prosperidade e tecnologia.

Riedel destacou harmonia entre os poderes e parcerias com iniciativa privada, "Eu me sinto bastante otimista em relação a tudo que tem para acontecer e os resultados que estamos alcançando que é construído no dia a dia, acredito que tem sido um ano extremamento positivo para o Estado, com grandes desafios pela frente", ressaltou.

O governador elencou o trabalho feito por seu predecessor, Reinaldo Azambuja, e o suporte da esposa, Mônica Riedel. "A Mônica participa bastante da vida de MS, não tem cargo, não tem função formal, mas adotou uma postura de me ajudar, e a gente acaba compartilhando juntos os desafios do estado".

Sobre o seu maior orgulho durante a gestão, Riedel aponta um "conjunto da obra", nas áreas da educação, assistência social, onde o governo tem trabalhado para tirar Mato Grosso do Sul do mapa da fome, além da criação de oportunidades, gerando alto índice de emprego. "Isso é positivo, é um trabalho permanente, de manter esse ambiente de crescimento e desenvolvimento, de atração de capital privado, de negócios e de qualificação das pessoas".

O governador ainda falou da parceria com o Governo Federal, que apenas neste final de ano, oportunizou um investimento de cerca de R$ 711 milhões para ordens de serviço para a implantação da Rota Bioceânica e um empréstimo de R$ 2,3 bilhões junto ao BNDES, além do apoio para as eleições municipais de 2024. Assista:





