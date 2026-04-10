Menu
Menu Busca sexta, 10 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Entrevistas

Especialista atribui caos em show do Guns N' Roses a falhas de logística e mobilidade

Apresentação no autódromo reuniu milhares de fãs, mas congestionamento fez público perder parte do espetáculo

10 abril 2026 - 16h12Taynara Menezes
Autódromo Internacional de Campo Grande - Autódromo Internacional de Campo Grande -   (Foto: Divulgação/CG Notícias)

O show da banda Guns N’ Roses, realizado na noite desta quinta-feira (9) em Campo Grande, foi marcado por problemas no acesso ao Autódromo Internacional da Capital. O evento atraiu fãs de diferentes regiões, incluindo público do interior e até de países vizinhos, mas o intenso congestionamento impediu que muitas pessoas chegassem a tempo de assistir à apresentação.

Para o especialista em mobilidade urbana Fayez Rizk, o problema já era previsível e está diretamente ligado à falta de planejamento logístico adequado para um evento desse porte.

Segundo ele, a principal falha está na forma como o poder público encara a mobilidade. “Mobilidade urbana não é só trânsito. Trânsito é apenas um componente dentro de um sistema muito mais amplo, que envolve planejamento, operação e organização do deslocamento de pessoas”, afirma.

Rizk também critica a ausência de uma estrutura específica voltada à mobilidade urbana. “Nem o município, responsável por planejar e operar, possui de fato um departamento estruturado de mobilidade urbana. E o mesmo vale para o Estado”, pontua.

Outro ponto destacado pelo especialista é a deficiência na operação de tráfego durante o evento, pra ele os órgãos de trânsito priorizam apenas a fiscalização, mais próxima da segurança pública, quando deveriam investir em operação de tráfego.

Ele cita exemplos simples que poderiam minimizar o problema, como a presença de operadores orientando motoristas e o uso de sinalização temporária adequada. “Há previsão legal para isso: cones, bloqueios, proibição de estacionamento. Tudo isso poderia ter sido melhor aplicado”, diz.

Ao analisar o volume, Rizk reforça que o colapso era matematicamente previsível, devido ao número da expectativa de público. “Considerando 30 mil pessoas, seriam cerca de 6 mil veículos, o que poderia gerar uma fila de até 36 quilômetros em pista simples. É inviável”, afirma. “Mesmo com ônibus, seriam necessários cerca de 750 veículos em operação, algo difícil de viabilizar sem planejamento prévio”, calcula.

Apesar das críticas, ele avalia que há soluções possíveis para eventos futuros no local, desde que haja organização antecipada e alerta para o impacto negativo na imagem da cidade.  “Com planejamento logístico e estrutura adequada, é possível atender esse tipo de demanda. Esse tipo de falha reduz a confiança do público, especialmente de quem veio de fora e movimentou a economia local”, conclui.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução
Saúde
Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital
Polícia
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital