JD1TV: Missionária há 14 anos, Sidnéia explica o significado da Quaresma

Nesta terça-feira (27), a missionária da comunidade cristã Shalom e pedagoga, Sidnéia Xavier, esteve nos estúdios do JD1 e falou um pouco sobre as práticas cristãs durante a Quaresma, que é o período do ano litúrgico, que antecede a Páscoa.

“Religião é se religar a Deus”, diz Sidnéia. Desde os 11 anos de idade seguindo o catolicismo, ela afirma que a Quaresma é o período onde se reza mais, faz jejuns e as atividades em prol da caridade ficam mais assíduas.

Além de realizar penitencias, que são deixar de lado os prazeres da carne, o orgulho, o que não te faz bem e a vaidade, para ser mais humilde e parar de ingerir alimentos não saudáveis.

Assista a entrevista:

