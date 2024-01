JD1TV: Entenda como os impactos emocionais desencadeiam doenças físicas e comportamentais

A primeira edição de 2024 do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes aconteceu nesta sexta-feira (26), com o tema Nova Medicina Germânica e a apresentação do Método SIB (Saúde Integrativa Biológica).

Os convidados foram o Dr. Alan Borges, osteopata e neurocientista, criador do Método SIB e o Dr. Sérgio Germinari, fisioterapeuta com formação em Terapia Manual e Saúde Integrativa Biológica.

Um dos assuntos abordados foi a relação entre a saúde física e a saúde mental, trazendo conceitos das cinco leis biológicas da Nova Medicina Germânica, que explica de que forma os impactos emocionais desencadeiam doenças físicas e comportamentais, como inflamações, infecções, câncer e até os transtornos de comportamento, como depressão e ansiedade.

Foram citados conceitos da neurociência, constelação familiar e reprogramação neurolinguística como ferramentas para atuar na cura das causas emocionais e evitar as doenças biológicas.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também