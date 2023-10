JD1TV: "Tenho sido muito feliz no MP", diz Paulo Passos

O JD1 Entrevista desta segunda-feira (30/11), recebeu o Procurador de Justiça do MPMS, Paulo Passos, para falar sobre sua renomeação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), cargo considerado o topo de sua carreira. Ele fez uma avaliação da sua carreira aqui no estado, comentou sobre polêmicas judiciárias e sua visão sobre a justiça atual no país.

Sobre a disputa para o cargo de conselheiro do CNMP: "é uma eleição extremamente difícil, nós passamos pelos mesmos critérios de ministros do STF, STJ, somos submetidos a uma sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pela aprovação com o quórum da maioria absoluta dos senadores e finalmente a nomeação pelo Presidente da República", destaca Paulo Passos.

Com 31 anos de carreira, ele acrescenta que é uma horna representar, pela segunda vez, não somente nosso estado, mas o Ministério Público brasileiro nas funções mais difíceis, como o controle administrativo, financeiro, disciplinar e o planejamento do Ministério Público brasileiro como um todo.

Assista:

