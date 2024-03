JD1TV: Presidente da AMMS fala da importÃ¢ncia do associativismo dos mÃ©dicos

O JD1 Entrevista desta quinta-feira (07), recebeu o Presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), Justiano Vavas. Ele ressaltou a importância de os médicos manterem o associativismo para lutarem pelos direitos da categoria.

Além disso, ele falou sobre a origem da instituição que completou 70 anos em fevereiro. “Surgiu de uma diferença de médicos, de diferentes origens, mas que tinham um objetivo em comum”, afirmou Justiano.

Para o futuro, o representante da AMMS pretende ampliar as atividades da associação com adesão ao esporte, reciclagem, e consórcio com o setor público.

Assista a entrevista:

