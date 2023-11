JD1TV - Cuidado: Inseticida comum não mata escorpião

Na edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (28), conversamos com o médico veterinário João Vieira, pós-graduado em saúde coletiva, mestre em meio ambiente e desenvolvimento e proprietário de uma empresa de saúde ambiental, na qual realiza controle de pragas no estado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, de janeiro a outubro deste ano, 3.623 pessoas foram picadas por escorpião em todo o estado. Para o veterinário João Vieira além do calor e umidade que aumentam a proliferação, o acúmulo de entulhos de obras também influenciam.

Outro ponto abordado é que as baratas são alimento para os escorpiões e por isso o extermínio das baratas auxilia no controle dos escorpiões.

Para combater a proliferação, ele dá algumas dicas: não acumular materias de construção que servem de esconderijo, manter as gramas cortadas, exterminar as baratas e outros insetos, porém ele destaca que chamar uma empresa especializada para dedetizar é a solução mais eficaz, já que utilizar o inseticida comum, de mercado ou caseiros, pode dispersar o escorpião, ao invés de matar.

"A tendência do inseticida comum é dipersar o escorpião, e aí você aumenta o risco de acidentes. Ele sai do esconderijo, ele sai do ralo, ele sai pra fugir do cheiro do gás emitido pelo inseticida, e aí ele procura fugir dali e vai parar dentro do seu banheiro, do seu quarto, da sua casa. (...) Mas os produtos próprios, registrados, eles tem a característica de não dispersar o escorpião, eles matam sem alardear, sem alertar o escorpião da sua presença, essa é a tecnologia utilizada", acrescenta.

O veterinário afirma que somente empresas especializadas possuem produtos que matam sem dispersar o animal.

"Nós que somos da iniciativa privada, temos uma organização nacional muito forte, a Feprag ( Federação Brasileira das Associações de Controladores de Vetores e Pragas), temos há muitos anos congressos, encontros, seminários, que temos a oportunidade de termos contato com tecnologias atualizadas na área de controle de pragas e de escorpião. Então há muitos anos laboratórios renomados, multinacionais, já registraram, lançaram e disponibilizaram no mercado para utilizarmos, produtos químicos dirigidos e pesquisados para combater o escorpião", enfatiza.

