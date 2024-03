JD1TV: Artista fala sobre a revitalizaÃ§Ã£o da estÃ¡tua de Manoel de Barros

O JD1 bateu um papo com o artista visual Ique Woitschach, responsável pela criação da estátua de Manoel de Barros, um dos pontos turísticos de Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena.

Ique também será responsável pela revitalização da obra, visto que em 2021, a estátua feita em homenagem ao poeta foi alvo de vandalismo. De acordo com as vistorias técnicas, o pé esquerdo foi amputado, o rosto, os óculos e o passarinho que fica ao lado dele foram danificados.

O artista tem seis meses de contrato, com um investimento de R$ 75,6 mil. “Uma peça como essa merece toda a deferença e todo carinho. Isso é cultura, é nossa história, é nosso poeta, ele é inspirador, então ele precisa ser reverenciado", disse Ique.

Assista:

