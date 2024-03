Dr. Plácido Menezes recebeu a Dra. Rita Tavares nos estúdios do JD1 para falar da endometriose, no mês de conscientização da doença. Muitas mulheres vivem com os sintomas, e não sabem, e demoram cerca de sete a dez anos para receberem o diagnóstico correto.

Se a mulher sangra muito, sente fortes dores, a ponto que a impeçam de viver normalmente, pode ser um caso de endometriose. E até o diagnóstico, essa cólica pode começar a ser mais intensa, e passar a acontecer também, fora do período menstrual.

“Busque uma segunda opinião. Não se conforme com essa qualidade de vida”, aconselha a Dra. Rita Tavares, caso o primeiro médico diga que as dores são normais.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também