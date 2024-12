30ª Copa do Laço reúne gerações no Parque do Laçador em Campo Grande

A 30ª edição da Copa do Laço, um dos eventos mais tradicionais do esporte rural em Mato Grosso do Sul, está movimentando o Parque do Laçador, localizado na BR-262, a cerca de 12 quilômetros após o Autódromo Internacional de Campo Grande, desde esta quarta-feira (11).

Com mais de 23 categorias em disputa e a participação de centenas de laçadores de várias regiões do Estado, a competição segue até domingo (15), com premiação total de R$ 100 mil.

Organizada pela Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, a Copa encerra o calendário esportivo estadual de 2024 e tem entrada gratuita para o público.

O presidente da federação, Pompílio Júnior, destaca a relevância histórica e cultural da modalidade. "Eu vejo histórias do meu avô e do meu pai, onde tinham festas com cinco, seis equipes. Depois veio aumentando, e você vê essa estrutura que é hoje. Se Deus quiser, a gente vai passar para outras gerações, para dar continuidade a um esporte que não é só cultura ou esporte, mas também uma economia para o nosso estado", afirmou.

A tradição do laço comprido

Modalidade originada das atividades de vaqueiros e peões, o laço comprido tem raízes profundas em Mato Grosso do Sul, remontando ao início do século XX, quando o Estado ainda integrava Mato Grosso.

Na prática, os competidores utilizam uma corda de cerca de 12 metros, com uma argola na ponta, para laçar o boi ou novilho pelos chifres enquanto o animal está em movimento.

Uma "armada positiva" – quando o laço encaixa perfeitamente – é sinalizada com uma bandeira branca pelo fiscal. Já falhas, como o animal tirar o laço antes de sair da pista ou o laço não encaixar na altura correta, resultam em uma "armada negativa", marcada pela bandeira vermelha.

Confira a programação:

Quinta-feira (12)

5h Classificação de Equipes (Bandeira e Amazonas no final de cada rodada);

Classificação Equipes Mirim, Amazonas Mirim, Mirim Junior;

Bagulhada;

Disputa de Modalidade.

Sexta-feira (13)

5h - Taça de Bronze

7h - Categorias de Base (Por Pelotão - Bandeira, Amazonas, Mirim, Amaz. Mirim e Mirim Jr)

Reposição das Categoria de Base

Final do Individual

Taça Bronze Especial, Taça de Patrão,

Taça de Prata e Taça de Ouro

Sábado (14) - Copa do Laço

5h Taça de Bronze e Bronze Especial do ano - Abertura Oficial e Entrega das Camisas

1º Pelotão: Bagualhada

2º Pelotão: Capitão, Presilha e Trio

3º Pelotão: Mirim, Bandeira e Amazonas Mirim

4º Pelotão: Mirim Jr., Amaz. Adulta e Amaz. de Equipes

5º Pelotão: Vet. +60 e +70, Dupla de Irmãos e Peão Público

6º Pelotão: Pai e Filho (Adulto, Bandeira, Mirim e Mirim Jr.)

7º Pelotão: Avô e Neto, Esposo e Esposa

Seleção 10 Mais e Seleção de Trio

Individual (Peneira: 05 Finalistas ou menos para Domingo)

Domingo (15)

06h00 - Taça de Prata

07h00 - Taça de Ouro

08h00 Final do Individual

12h00 Patrão do Ano

13h00 - Abertura e Final da 30º Copa do Sul mato grossense de Laço Comprido 2024

