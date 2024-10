Arthur Elias convoca Seleção Brasileira feminina para amistosos contra Colômbia

Nesta sexta-feira (04), o técnico da Seleção Brasileira feminina de futebol, Arthur Elias, divulgou a lista de convocação para os dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 26 e 29 de outubro, ambos no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, Espirito Santo.

As partidas são as primeiras do Brasil após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris 2024, em agosto. Das 26 jogadoras chamadas para os amistosos, 13 foram medalhistas na capital francesa.

Priorizando a observação de novas jogadoras, Arthur não convocou a atacante Marta, do Orlando Pride, e outras oito jogadoras da campanha olímpica. Quatro delas estão se recuperando de lesão: Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer. "Nessa convocação, o objetivo maior é dar oportunidade para novas jogadoras", disse o técnico.

Depois de enfrentar a Colômbia, o Brasil já tem dois amistosos agendados contra a Austrália, no fim de novembro e início de dezembro, em território australiano.

Confira a lista de convocação:

Goleiras - Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG)

Defensoras - Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Bia Menezes (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Meias - Angelina (Orlando Pride-EUA), Camilinha (São Paulo), Laís Estevam (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians) e Vitória Yayá (Corinthians)

Atacantes - Adriana (Orlando Pride-EUA), Micaelly (Ferroviária), Gabi Portilho (Corinthians), Ludmila (Chicago Red Stars-EUA), Priscila (América-MEX), Dudinha (São Paulo), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP) e Vic Albuquerque (Corinthians)

