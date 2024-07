JD1TV: Skatistas da Capital se preparam para o Circuito Mato-Grossense de Skate

No próximo fim de semana, Cuiabá receberá o Circuito Mato-Grossense de Skate. Os skatistas de Campo Grande, Diogo Arlindo e Edduarda Grego, disputarão na categoria amador.

Ambos foram contemplados com a passagem, que foi conseguida pela Associação de Skate de Mato Grosso do Sul (ASMS) em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Diogo começou a praticar o esporte aos 11 anos de idade, já Edduarda, aos 12. Desde então, eles participam de competições de skate, mas não conseguem viver da modalidade, pois as premiações são equipamentos para a prática.

Por isso, Diogo trabalha como entregador, e Edduarda, que se formou em Educação Física, dá aulas de skate para crianças. A atleta ainda disse que sem uma federação estadual, fica mais complicado ser skatista em MS, pois não tem um ranking e nem a realização de um circuito estadual. Mas essa situação está prestes a mudar.

