O Paris Saint-Germain conquistou o mundo na tarde desta quarta-feira, dia 17, ao vencer o Flamengo nos pênaltis, com destaque para o goleiro reserva Matvei Safonov, titular na partida de hoje, que pegou quatro pênaltis na decisão da Copa Intercontinental.

Esse é o primeiro título mundial dos franceses, que na temporada passada, haviam conquistado também pela primeira a Champions League, que o credenciaram para a disputa da competição.

O Flamengo lutou bravamente no tempo normal e também na prorrogação, sustentando a pressão dos franceses, mas nos pênaltis, acabou desperdiçando quatro cobranças.

Os gols da partida foram marcados por Kvaratskhelia, para o PSG, e Jorginho, de pênalti, para o Flamengo.

Durante as cobranças, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram as cobranças, sendo defendidas pelo goleiro Safonov.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também