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Impiedoso, Vila Nova acaba com invencibilidade do Operário com goleada de 6 a 0 na Copa Verde

No reencontro entre os dois clubes, melhor para o time goiano que soube aproveitar as oportunidades

28 março 2026 - 21h28Vinicius Costa    atualizado em 28/03/2026 às 21h31
Vila Nova venceu e encerrou a invencibilidade do OperárioVila Nova venceu e encerrou a invencibilidade do Operário   (Divulgação/Vila Nova)

O Vila Nova não tomou qualquer conhecimento do Operário na noite deste sábado, dia 28, em Goiânia, pela segunda rodada da Copa Verde. Impiedoso nos dois tempos, o time goiano não apenas encerrou a invencibilidade do time campo-grandense na temporada, como goleou por 6 a 0.

Esse foi o segundo jogo entre as equipes num curto período de tempo, já que eles haviam se enfrentado na Copa do Brasil, com um empate no tempo normal e a vitória do time goiano nos pênaltis.

A construção da goleada do Vila Nova aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo, com a primeira chegada ofensiva dos donos da casa. Enzo, fez uma jogada individual e chutou cruzado.

Já aos 29 minutos, a jogada foi construída pela direita, o cruzamento foi feito, Emerson Russo desviou e Jackson aproveitou a oportunidade, finalizando sem chance para o goleiro.

No final da primeira etapa, aos 46 minutos, outra jogada pela direita, Dudu foi para a linha de fundo, cruzou, zagueiro do Operário cortou parcialmente e na sobra, Dodô aproveitou e de primeira, jogou no canto do goleiro.

Pela segunda etapa, aos 18 minutos, o jogador do Operário perdeu a bola no campo de defesa, o árbitro não marcou a falta, o Vila aproveitou e em passe em profundidade, Gustavo Puskas dominou, tirou o zagueiro e bateu cruzado.

Quando o relógio marcava 26 minutos do segundo tempo, Emerson Urso recebeu bom passe no lado esquerdo, costurou para o meio e dentro da grande área, chutou no ângulo do goleiro do Operário, sem chance para a defesa.

Poucos minutos depois, aos 30, mais uma jogada pelo lado direito e no cruzamento para trás, Elias arriscou da grande área e no canto direito, fechando o caixão para o time goiano.

O próximo duelo do Operário é a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense contra o Bataguassu, na próxima quinta-feira, dia 2, no Estádio Jacques da Luz. No primeiro jogo, o clube de Campo Grande venceu por 3 a 1.

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