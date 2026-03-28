Operário enfrenta Vila Nova em busca de manter invencibilidade na temporada

O Operário FC busca manter a invencibilidade na temporada 2026 neste sábado (28), quando enfrenta o Vila Nova-GO, às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela segunda rodada da Copa Centro-Oeste, fase inicial da Copa Verde.

O Galo vem de vitória sobre o Araguaína FR-TO por 1 a 0, gol do zagueiro Gabriel Teixeira, enquanto o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para o Rio Branco-ES na primeira rodada. No ano, o Operário já disputou 15 jogos, somando nove vitórias e seis empates.

Este é o segundo confronto entre os times em 2026. Pelo terceiro fase da Copa do Brasil, no dia 12 de março, Operário e Vila Nova empataram em 1 a 1 no OBA, mas os goianos avançaram vencendo nos pênaltis por 5 a 4.

A partida terá arbitragem de Arthur Gomes Rabelo, auxiliado por Guthieri Javarini Rodrigues e Douglas da Silva Moreira, todos do Espírito Santo. As imagens serão transmitidas pelo canal Sportynet, no YouTube.

O Operário aposta na sequência de bons resultados para consolidar sua campanha na Copa Verde e seguir invicto na temporada, buscando aproveitar o embalo do início de ano positivo.

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