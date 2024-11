Sul-mato-grossense é campeã Sul-Americana de Karatê e garante vaga no mundial de 2025

A sul-mato-grossense Mirella Aguirre, de 17 anos, é campeã Sul-Americana de Karatê de Contato, na categoria acima de 65 kg.

A disputa aconteceu em Barueri, em São Paulo. Com a vitória, Mirella garantiu vaga no Mundial de Karatê, que será realizado em Tóquio, em maio de 2025.

“As lutas foram difíceis, principalmente a final, onde tiveram três empates e me levou ao limite. Mas não desisti e consegui o tão sonhado título de Campeã Sul-Americana e a vaga para o Mundial no Japão”, disse Mirella.

A atleta é faixa preta e pratica a arte marcial há sete anos, uma paixão compartilhada com o pai. Ao todo, ela é tetracampeã estadual, campeã da Copa Brasil, bicampeã brasileira e campeã Sul-Americana na categoria Juvenil 14-15.

Mirella está terminando o Ensino Médio, sonha em cursar Direito na universidade, e conciliar a graduação com os treinos. “O que mais me atrai no karatê é o respeito e a obediência que é passada nos treinos e a união entre os atletas”, afirma.

