Atleta de MS busca novo cinturão no maior evento de Muay Thai da América Latina

O Attack Fight - maior evento de Muay Thai profissional da América Latina - começa em novembro, e o Mato Grosso do Sul será representado por Kristopher Fernando Barbosa de Araujo, de 23 anos, que já é dono de três cinturões e seis vezes campeão da competição.

O evento será realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Kristopher é natural de São Paulo, mas é campo-grandense de coração, e começou a lutar aos 10 anos.

"Sempre gostei de assistir, mas eu não sabia nenhum nome de modalidade na época. Depois eu fiz uma aula experimental, gostei e continuei. Então não parei, nunca mais”, disse. O atleta treina todos os dias durante 3h e vai em busca de mais um cinturão.

