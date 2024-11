Atleta sul-mato-grossense conquista ouro em Taekwondo nos Jogos Universitários

Saiba Mais Esportes Atleta sul-mato-grossense se prepara para torneio de Taekwondo na Colômbia

Luiz Felipe Aquino, de 20 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos Universitário pelo Taekwondo. O jovem é de Mato grosso do Sul e foi campeão na categoria adulto até 63 kg.

O torneio aconteceu em Cali, na Colômbia, no último fim de semana. Lá, Aquino também conquistou o ouro no TK3, modalidade disputada em equipes com três lutadores. O time brasileiro venceu a Costa Rica e o México na final.

O atleta também é acadêmico de Educação Física na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele garantiu a vaga no curso por meio do programa de ingresso para atletas de alto rendimento. “Eu fico muito feliz com meu resultado, com a minha vitória. Isso é muito importante para mim, para minha Universidade. Eu entrei por um edital como atleta na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, então é muito importante eu ter resultados”, destaca Aquino.

O lutador está buscando chegar aos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. Mas antes, pretende disputar um campeonato na China ainda em 2024.

Confira o resultado do time do Brasil nas categorias individuais:

Ouro - Gabriel Turibio, categoria até 74kg

Ouro - Patrik Cardoso, categoria acima de 87kg

Ouro - Laura Beatriz, categoria até 49kg

Ouro - Maria Eduarda Casagrande, categoria até 67kg

Ouro - Mikaela Oliveira, categoria até 73kg

Bronze - Júlia Nazario, categoria até 46kg

