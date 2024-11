Atleta sul-mato-grossense se prepara para torneio de Taekwondo na Colômbia

Luiz Felipe Aquino, de 20 anos, é de Mato Grosso do Sul e se prepara para o Fizu America Games, torneio internacional de Taekwondo, que será realizado na Colômbia.

O sul-mato-grossense garantiu a classificação após vencer os Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Brasília, em outubro.

O técnico do atleta, Fábio Costa, explicou que a preparação para o Fizu America Games é intensa e estratégica. "Geralmente, a gente procura analisar os adversários que estarão na chave. A partir daí, começamos a pesquisar sobre o estilo de luta deles e, com isso, desenvolvemos uma estratégia específica para cada combate", disse.

Luiz não é o único nome que irá representar Mato Grosso do Sul em grandes competições. Além dele, outros oito atletas vão participar da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, no Rio de Janeiro.

A Copa do Brasil, que encerra o calendário da Confederação Brasileira de Taekwondo de 2024, será uma das principais vitrines para atletas que buscam uma vaga no Grand Slam (competição que reúne atletas de todo o país para garantir vagas na Seleção Brasileira de Taekwondo) do esporte, programado para 2025.

Além de Campo Grande, o Estado também será representado por atletas de Ponta Porã, Rio Brilhante e Chapadão do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também