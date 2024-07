Treinos do Triatlo são cancelados por baixa qualidade da água do Rio Sena

Carla Andréa, com ESPN

Os treinos de reconhecimento do Triatlo, tiveram que ser cancelados neste domingo (28) por conta da baixa qualidade da água do Rio Sena.

A responsável por isso é a chuva, que caiu constantemente nos últimos dois dias em Paris, que atrapalhou a Cerimônia de Abertura e atrasou as provas de skate e tênis no sábado (27).

A chuva acaba levando poluição para o Rio Sena e faz com que a qualidade da água fique imprópria para competições.

Neste domingo, a Federação Internacional de Triatlo se reuniu com organizadores, médicos e membros das delegações que vão disputar a prova. Eles decidiram cancelar os treinos de reconhecimento do Sena por acharem que os testes realizados nos últimos dois dias não davam garantias de segurança para os atletas.

A previsão para este domingo é de que o dia seja ensolarado e sem chuvas em Paris. Por isso, a expectativa é de que o quadro seja revertido, e as provas aconteçam normalmente.

O triatlo tem disputas nos dias 30 e 31 de julho no Sena (onde ocorre a parte da natação). Depois, os atletas caem nas águas de novo no dia 5 de agosto para a disputa do revezamento misto.

O Rio Sena também recebe as provas da Maratona Aquática, nos dias 8 e 9 de agosto.

